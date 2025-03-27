Директора Дальневосточной и Забайкальской железных дорог провели диалог о возможностях трудоустройства с учащимися ДВГУПС.

На форуме «Траектории образования», который прошел в Дальневосточном государственном университете путей сообщения, состоялась сессия «Диалог с ОАО «РЖД»: большие возможности». В рамках мероприятия заместители начальников железных дорог по кадровым и социальным вопросам Андрей Ваулин (ДВЖД) и Дмитрий Кожин (ЗабЖД) обсудили со студентами вопросы трудоустройства и карьерного роста.

Во время встречи руководители социально-кадровых отделов поделились своим опытом работы в ОАО «РЖД» и подчеркнули значимость молодых специалистов для развития и модернизации железнодорожной отрасли.

Андрей Ваулин рассказал о преимуществах трудоустройства в компании, среди которых сбалансированный социальный пакет, конкурентоспособная зарплата с индексацией не менее двух раз в год, корпоративная поддержка при покупке жилья, компенсация расходов на переезд, дополнительный оплачиваемый отпуск для обустройства на новом месте проживания и другие меры социальной поддержки.

Плодотворное сотрудничество с ведущим транспортным университетом Дальнего Востока и его филиалами в Тынде, Уссурийске и Южно-Сахалинске позволяет обеспечивать железнодорожную магистраль квалифицированными специалистами.

По данным службы корпоративных коммуникаций ДВЖД, в 2024 году около 350 выпускников этого вуза получили работу на железной дороге, среди них более 150 студентов, обучавшихся по целевой программе.