Награды за социальную результативность были вручены Горьковской железнодорожной системе.

Горьковская железная дорога (ГЖД) была признана победителем всероссийского конкурса «Российская организация с высоким уровнем социальной эффективности» 2024 года в номинации «За продвижение здорового образа жизни». Торжественная церемония награждения состоялась в Москве 28 марта 2025 года.

«Магистраль участвует в этом конкурсе с 2013 года. Это отличная возможность продемонстрировать наши достижения в корпоративной политике, развитии профессиональных навыков сотрудников, их вовлечении в спортивные мероприятия и популяризации здорового образа жизни. Мы еще раз подтвердили, что ОАО "РЖД" – это компания, ориентированная на социальные ценности», – отметил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Конкурс «Российская организация с высоким уровнем социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года и охватывает широкий спектр отраслей – от транспорта и машиностроения до образования и здравоохранения. Его цель – привлечь внимание общества к решению социальных вопросов, выделить успешные социальные проекты и способствовать формированию положительного имиджа ответственных работодателей. Среди ключевых критериев оценки – наличие образовательных программ, работа с кадровым резервом, развитие трудовых династий, поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни.

На региональном этапе ГЖД также одержала победу в двух дополнительных номинациях – «За развитие кадрового потенциала» и «За развитие социального партнерства».

Железнодорожная магистраль активно организует спортивные мероприятия для сотрудников, мотивируя их к ведению активного образа жизни. В числе проводимых соревнований – спартакиады и турниры по хоккею, футболу, волейболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, парусному спорту и плаванию.

На спортивных площадках Горьковской магистрали функционирует около 100 спортивных групп по 14 направлениям, в которых занимаются около 1,5 тыс. человек, большинство из которых – сотрудники железной дороги. В 2024 году ГЖД стала площадкой для финала спортивного фестиваля ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ «ЛОКО. Мы вместе», о чем сообщила служба корпоративных коммуникаций магистрали.