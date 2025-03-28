РЖД проведет модернизацию пассажирской инфраструктуры на станции Боголюбово.

В честь 60-летия туристического маршрута «Золотое кольцо» холдинг «РЖД» планирует модернизировать пассажирскую инфраструктуру станции Боголюбово. Здесь будет создан современный транспортный узел, интегрированный в городскую среду и обеспечивающий удобную связь между железнодорожным и автомобильным транспортом.

Проект включает в себя капитальный ремонт пассажирских платформ с применением новейших технологий, создание комфортных подходов к остановке, включая инфраструктуру для маломобильных граждан, установку современных модулей для защиты от солнца и осадков, обновление системы навигации и освещения. Также на территории станции появятся новые скамейки, урны и элементы благоустройства, охватывающие зону остановки наземного общественного транспорта.

Дополнительно рассматривается возможность строительства модульного вокзала на остановке Боголюбово. При его проектировании будет учтено историческое наследие Владимирской области, чтобы здание органично вписывалось в архитектурный облик поселка. В новом вокзале планируется разместить зал ожидания, санитарные помещения и современные сервисы для пассажиров.

Строительные работы начнутся уже этим летом, а завершение проекта запланировано на 2026 год.