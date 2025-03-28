Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД проведет модернизацию пассажирской инфраструктуры на станции Боголюбово.

2025-03-28 14:51
РЖД проведет модернизацию пассажирской инфраструктуры на станции Боголюбово.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В честь 60-летия туристического маршрута «Золотое кольцо» холдинг «РЖД» планирует модернизировать пассажирскую инфраструктуру станции Боголюбово. Здесь будет создан современный транспортный узел, интегрированный в городскую среду и обеспечивающий удобную связь между железнодорожным и автомобильным транспортом.  

Проект включает в себя капитальный ремонт пассажирских платформ с применением новейших технологий, создание комфортных подходов к остановке, включая инфраструктуру для маломобильных граждан, установку современных модулей для защиты от солнца и осадков, обновление системы навигации и освещения. Также на территории станции появятся новые скамейки, урны и элементы благоустройства, охватывающие зону остановки наземного общественного транспорта.  

Дополнительно рассматривается возможность строительства модульного вокзала на остановке Боголюбово. При его проектировании будет учтено историческое наследие Владимирской области, чтобы здание органично вписывалось в архитектурный облик поселка. В новом вокзале планируется разместить зал ожидания, санитарные помещения и современные сервисы для пассажиров.  

Строительные работы начнутся уже этим летом, а завершение проекта запланировано на 2026 год.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru