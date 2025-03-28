В Смоленске на железнодорожной станции проходит фотоэкспозиция, посвященная истории Московской железной дороги.

14:30

28 марта в Смоленске на вокзале была открыта фотовыставка, рассказывающая об истории Московской железной дороги. Восьми экспозиционных стендах представлена информация о ключевых этапах формирования и развития одной из важнейших транспортных артерий страны.

Посетители выставки смогут узнать о вкладе работников железной дороги в значимые исторические события прошлого века, включая их участие в Победе в Великой Отечественной войне. Также они познакомятся с интересными фактами о строительстве и развитии магистрали, ее влиянии на социально-экономическую сферу региона и масштабах современных транспортных проектов.

Выставка дает возможность гостям и жителям города глубже познакомиться с историей Смоленской области через ее связь с железной дорогой.

В этом году выставку планируется представить и на других вокзалах Смоленской области, – сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.