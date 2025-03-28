На Московской железнодорожной линии к летнему сезону пассажирских перевозок будут подготовлены свыше 200 пригородных электричек.

14:25

На подконтрольной Москве железной дороге идет процесс подготовки пригородных поездов к летнему периоду массовых перевозок. Специалисты железной дороги осуществляют комиссионную проверку электричек и дизельного подвижного состава, включая рельсовые автобусы. В общей сложности планируется подготовить 220 электричек и 50 рельсовых автобусов. Основная цель – привести парк в соответствующее санитарно-техническое состояние и улучшить его надежность в эксплуатации во время сезонного роста пассажиропотока на столичной магистрали.

Во время проверки в депо особое внимание уделяется подготовке систем вентиляции и кондиционирования салонов, а также кабин управления. В этом процессе проводится сезонное техническое обслуживание оборудования, промывка фильтров, продувка вентиляционных устройств, блоков климатических установок. Кроме того, проверяется работа токоприемников и аккумуляторных батарей вагонов.

Осуществляется переход оборудования на летний режим работы. При необходимости обновляется окраска кузова вагонов. В конце проводится генеральная уборка салонов.

Все работы по подготовке парка пригородных поездов к летнему сезону специалисты столичной железной дороги планируют завершить к 31 мая 2025 года, – сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.