В честь празднования Дня машиниста, 45 работников Забайкальской железной дороги были удостоены наград.

2025-03-28 12:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Праздничные события в честь Дня машиниста были организованы на Забайкальской железнодорожной магистрали. Все локомотивные депо магистрали провели собрания рабочих коллективов. Главной площадкой большого торжества в Забайкальском крае и Амурской области стал Читинский Дворец культуры железнодорожников, где прошло торжественное награждение лучших представителей профессии со всего Забайкальского полигона. 45 машинистов локомотивов, электропоездов, автомотрис и железнодорожно-строительных машин были награждены.  

Владимир Антонец, начальник Забайкальской магистрали, поздравил работников локомотивного комплекса с профессиональным праздником.  

«Профессия машиниста всегда была и будет символом железных дорог. Ее представители играют ключевую роль в перевозочном процессе. Независимо от подразделения, в котором работают машинисты, на них возлагается особая ответственность. Ваш ежедневный труд обеспечивает непрерывную работу железнодорожной магистрали. Благодарю вас за ваш профессионализм, терпение и смелость в такой ответственной работе!» – сказал он.  

Во время праздничного концерта также прошла церемония вручения первых маршрутных листов молодым машинистам, подписанных начальником дороги. Это стало символом начала их карьеры на магистрали.  

Стоит отметить, что на Забайкальской железной дороге сегодня работают более 11 тыс. машинистов локомотивов, электропоездов и различного специального подвижного состава. В рамках обновления локомотивного парка за последние пять лет на магистраль было доставлено 361 единица новой техники. Это современные электровозы серии «Ермак» в двух- и трехсекционном исполнении, а также маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ, – сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

