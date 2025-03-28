В 2025 году пиковый объем поставок топлива в северные территории Иркутской области по железнодорожным путям предусмотрен на период между маем и июлем.

Планируется, что в 2025 году пиковая транспортировка топлива в северные районы Иркутской области по железной дороге будет осуществлена в мае – июле, когда навигационные условия наиболее благоприятны. Это решение было принято после заседания регионального координационного совета, в котором участвовали руководители ВСЖД, представители регионального правительства и крупные грузоотправители.

Во время обсуждения предстоящего «северного завоза» в отдаленные районы железнодорожники отметили, что выполнение планов по выгрузке топлива зависит от множества факторов: подготовки к навигационному периоду, модернизации железнодорожной и портовой инфраструктуры, обеспечения равномерного подхода подвижного состава, перевалки грузов и отправки порожних вагонов с учетом перерабатывающих способностей станций.

«В навигационный период 2024 года основные грузополучатели Ленского транспортного узла не обеспечивали выгрузку вагонов в соответствии с перерабатывающей способностью, – заметил заместитель генерального директора ОАО „РЖД“, начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов. – Отгрузка угля на станции Лена началась только в июне, а основной объем грузов поступил в сентябре, в то время как в 2023 году максимальные объемы угля были завезены уже в июле – августе».

Чтобы избежать подобных проблем с выгрузкой топлива в 2025 году, всем участникам транспортного рынка предлагается спланировать свою работу таким образом, чтобы основная часть грузов была доставлена в период с мая по июль. Во время проведения основной фазы ремонтно-путевых работ – с апреля по сентябрь – грузоотправителям рекомендуется рассмотреть возможность перераспределения перевозок на не лимитирующие экспортные направления.

В общей сложности в навигационный период предполагается доставить в отдаленные территории Иркутской области более 93 тыс. тонн угля и 8 тыс. тонн нефтепродуктов.

Стоит отметить, что ВСЖД разработала комплексный план действий для оптимизации работы Ленского транспортного узла во время навигации 2025 года. Для обеспечения «северного завоза» план включает в себя изменение схемы формирования и расписания движения поездов, привлечение дополнительного персонала, выделение дополнительных единиц подвижного состава и ряд других мероприятий.

«Северный завоз» – это ключевое направление работы, которое железнодорожники осуществляют в сотрудничестве с правительством Иркутской области, предприятиями речного комплекса и грузоотправителями региона. ВСЖД провела ряд организационно-технических мероприятий, направленных на эффективное взаимодействие всех участников транспортного процесса, – сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.