В период школьных каникул Свердловская железная дорога организовала для учащихся экскурсии и обучающие занятия по безопасности в районе движения железнодорожного транспорта.

В период весенних школьных каникул СвЖД напоминает детям и их родителям о необходимости соблюдения правил безопасности в районе движения поездов. За последние пять лет 13 случаев травматизма детей на железнодорожных путях произошли именно во время каникул. В это время у учеников много свободного времени, и они могут оказаться в опасной близости от железнодорожных путей без присмотра взрослых. Дети из-за своего возраста часто не осознают последствия своих действий.

С целью предотвращения ситуаций, которые могут привести к травмам в районе движения поездов, Свердловская железная дорога присоединилась к общероссийской межведомственной профилактической акции «Безопасный транспорт». С 17 марта по 5 апреля 2025 года работники железной дороги проводят для школьников выездные «Уроки безопасности» на станциях и предприятиях СвЖД. Детям наглядно демонстрируют, как функционирует железнодорожный транспорт, объясняют опасность зацепинга и руфинга (нахождение на внешних элементах движущегося состава или на инженерных сооружениях), показывают безопасные места для перехода железнодорожных путей. Для лучшего запоминания новых знаний школьникам дарят тематические сувениры и брошюры с правилами.

Вместе с транспортной полицией работники железной дороги участвуют в рейдах на станциях и перегонах (в местах незаконных переходов через пути) и объясняют нарушителям, почему их действия могут быть опасными для жизни. Они также проверяют наличие и состояние ограждений, которые ограничивают доступ в район движения поездов, и обновляют предупредительные знаки и плакаты. В пригородных поездах, на вокзалах и остановочных пунктах проводятся профилактические беседы с пассажирами.

СвЖД выражает беспокойство по поводу того, что взрослые часто демонстрируют детям негативный образец поведения, нарушая правила безопасности на железнодорожных путях и проявляя таким образом безрассудное отношение к своему здоровью и жизни. Важно помнить, что железная дорога – это место повышенной опасности. За первые три месяца 2025 года из-за игнорирования правил в зоне движения поездов погибло 12 человек.

Свердловская железная дорога призывает граждан быть настороже, переходить железнодорожные пути только в специально предназначенных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, ценить свою жизнь и предотвращать возможные нарушения правил со стороны других людей, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.