Сотрудники Горьковской железной дороги провели профилактические действия в рамках кампании «Безопасный транспорт»

2025-03-28 09:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Ижевского отделения ГЖД провели ряд профилактических акций для детей и подростков в рамках кампании «Безопасный транспорт», которая проходит с 17 марта по 5 апреля 2025 года на всей территории ОАО «РЖД».  

Главная задача – предотвращение инцидентов с несовершеннолетними на железнодорожном транспорте, включая незаконное пребывание на инженерных сооружениях («руфинг») и в местах, не предназначенных для этого, подвижного состава («зацепинг»).  

В Удмуртии на станции Ижевск для учащихся организуются специальные экскурсии, во время которых они узнают о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта и о значении «безопасной зоны» на платформах. Также здесь проходит выставка детских рисунков, посвященных правилам безопасности на транспорте.  

Сотрудники транспортного узла Можга проводят разговоры с пассажирами поездов. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми и организованным группам школьников, отправляющимся в поездки. Кроме того, железнодорожники раздают взрослым и детям тематические «буклеты».  

В Татарстане сотрудники Агрызского железнодорожного узла организовали для учеников городской школы № 2 специальный квест. Дети узнали о важности соблюдения правил безопасности на железной дороге, как поступать в разных ситуациях, а также о современных технологиях, обеспечивающих безопасность пассажиров.  

В Свердловской области на станции Красноуфимск проводятся специальные рейды, целью которых является предотвращение перехода путей в запрещенных местах. Сотрудники железной дороги проводят профилактические беседы с гражданами, информируют о рисках нарушения правил безопасности, включая предусмотренную административную ответственность за нарушения.  

Хотим подчеркнуть, что Горьковская железная дорога постоянно занимается профилактическими мерами для предотвращения травм у граждан на территории железнодорожных объектов. Главными причинами инцидентов становятся переход по железнодорожным путям перед приближающимся поездом и получение травм от электричества.  

Напомним: железнодорожная зона – это место повышенной опасности. Горьковская железная дорога призывает граждан соблюдать меры безопасности на железнодорожном транспорте, быть внимательными в зоне движения поездов и не использовать мобильные телефоны и другие гаджеты во время пребывания на платформах, во время посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

