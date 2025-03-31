Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезда «Аэрокспресс» теперь делают остановку на станции Лианозово МЦД-1.

2025-03-31 16:03
Аэроэкспрессы до Шереметьево теперь делают остановку на станции Лианозово

С 30 марта 2025 года поезда «Аэроэкспресс», курсирующие между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево, начали делать дополнительную остановку на станции Лианозово (МЦД-1).

Преимущества для пассажиров:

  • Время в пути от метро «Лианозово» до аэропорта – 23 минуты.
  • Общее время поездки от Белорусского вокзала остается прежним – 50 минут.

Обновление инфраструктуры станции

Станция Лианозово прошла реконструкцию и стала частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лианозово». Основные изменения:

  • Новые платформы расположены в 350 м от строящейся станции метро.
  • Навесы для защиты от осадков.
  • Энергоэффективное освещение и удобная навигация.
  • Северный и южный подземные вестибюли, соединенные с городским тоннелем под Лианозовским проездом и будущим пешеходным переходом через Дубнинскую улицу.

Комфорт и безопасность

  • Турникеты и кассы, включая кассы с заниженным окном.
  • Эскалаторы и лифты для удобного спуска с платформ.
  • Безопасный переход путей – наземный пешеходный переход заменен вестибюлями.

Дополнительная остановка сделает поездки удобнее для жителей Лианозова и северных районов Москвы, сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

