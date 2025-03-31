С 30 марта 2025 года по Московской железной дороге стали ходить "дачные" электропоезда.
2025-03-3116:00
На Московской железной дороге появятся дополнительные «дачные» электрички
С 30 марта по 25 октября 2025 года на Московской железной дороге (МЖД) в связи с сезонным ростом числа пассажиров будут курсировать дополнительные пригородные поезда. Они появятся на Казанском, Киевском, Павелецком, Савёловском и Горьковском направлениях, а также на Большом кольце МЖД. Некоторые маршруты стартуют с 5, 26 и 27 апреля.
Казанское направление
Здесь ожидается наибольшее число дополнительных поездов:
С 30 марта по 25 октября (выходные дни):
№ 6016 Голутвин – Рязань-1 и обратно № 6007;
№ 6366 Воскресенск – Егорьевск-II и обратно № 6365 (по воскресеньям);
№ 7193 Куровская – Москва и обратно № 7194 (по субботам);
№ 7687 Черусти – Куровская (по субботам).
С 30 марта: поезд № 6846 Москва – Черусти будет делать дополнительную остановку на станции Родники (в 19:35).
С 27 апреля по 28 сентября (воскресенья): экспресс № 7051 Рязань-2 – Москва.
Савёловское направление
С 30 марта по 25 октября (выходные дни):
№ 6354 и № 6363 Москва – Савёлово;
№ 6927 Лобня – Москва.
Павелецкое направление
С 30 марта по 25 октября:
№ 6991 и № 6993 Москва – Яганово;
№ 6992 и № 6994 Яганово – Москва.
Большое кольцо МЖД
С 30 марта:
№ 6875 Бекасово-1 – Детково;
№ 6972 Детково – Бекасово-1.
Киевское направление
С 30 марта по 25 октября (выходные дни):
№ 6383 Москва – Малоярославец и обратно № 6384.
С 5 апреля по 25 октября (Калужская область):
4 дополнительных поезда между станциями Калуга-1 и Ферзиково.
Горьковское направление
С 26 апреля по 20 сентября (по субботам):
№ 7083/7084 Площадь Трёх Вокзалов – Владимир;
№ 7703 Владимир – Железнодорожная;
№ 7103 Железнодорожная – Площадь Трёх Вокзалов.
Московская железная дорога рекомендует пассажирам заранее ознакомиться с расписанием. Информацию можно получить на вокзалах, остановках, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
