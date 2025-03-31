С 30 марта 2025 года по Московской железной дороге стали ходить "дачные" электропоезда.

С 30 марта по 25 октября 2025 года на Московской железной дороге (МЖД) в связи с сезонным ростом числа пассажиров будут курсировать дополнительные пригородные поезда. Они появятся на Казанском, Киевском, Павелецком, Савёловском и Горьковском направлениях, а также на Большом кольце МЖД. Некоторые маршруты стартуют с 5, 26 и 27 апреля.

Казанское направление

Здесь ожидается наибольшее число дополнительных поездов:

С 30 марта по 25 октября (выходные дни): № 6016 Голутвин – Рязань-1 и обратно № 6007; № 6366 Воскресенск – Егорьевск-II и обратно № 6365 (по воскресеньям); № 7193 Куровская – Москва и обратно № 7194 (по субботам); № 7687 Черусти – Куровская (по субботам).

С 30 марта: поезд № 6846 Москва – Черусти будет делать дополнительную остановку на станции Родники (в 19:35).

С 27 апреля по 28 сентября (воскресенья): экспресс № 7051 Рязань-2 – Москва.

Савёловское направление

С 30 марта по 25 октября (выходные дни): № 6354 и № 6363 Москва – Савёлово; № 6927 Лобня – Москва.



Павелецкое направление

С 30 марта по 25 октября: № 6991 и № 6993 Москва – Яганово; № 6992 и № 6994 Яганово – Москва.



Большое кольцо МЖД

С 30 марта: № 6875 Бекасово-1 – Детково; № 6972 Детково – Бекасово-1.



Киевское направление

С 30 марта по 25 октября (выходные дни): № 6383 Москва – Малоярославец и обратно № 6384.

С 5 апреля по 25 октября (Калужская область): 4 дополнительных поезда между станциями Калуга-1 и Ферзиково.



Горьковское направление

С 26 апреля по 20 сентября (по субботам): № 7083/7084 Площадь Трёх Вокзалов – Владимир; № 7703 Владимир – Железнодорожная; № 7103 Железнодорожная – Площадь Трёх Вокзалов.



Московская железная дорога рекомендует пассажирам заранее ознакомиться с расписанием. Информацию можно получить на вокзалах, остановках, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.