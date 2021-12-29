Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги открылся дополнительный пассажирский павильон

2021-12-29 12:06
29 декабря на станции Домодедово открылся дополнительный павильон, где созданы комфортные условия для пассажиров. В нем ЦППК разместила 9 турникетов к имеющимся 16 в первом павильоне. Это позволит разделить пассажиропотоки и увеличить пропускную способность на станции.

На привокзальной территории станции площадью более 6 тыс. кв. м сформировано единое пространство транспортно-пересадочного узла. Здесь расположились торговые объекты, а также наземная парковка для автомобилей на 70 машиномест, установлено видеонаблюдение, оборудована система водоотведения.

На транзитной территории между двумя турникетными павильонами проведено благоустройство: организована пешеходная зона с торговыми объектами, уложена тротуарная плитка, установлено светодиодное уличное освещение, высажены липы, декоративный можжевельник и горная лаванда, установлены новые лавочки и урны, оборудована велопарковка. Перед входом в павильоны появилась зона для отдыха с лавочками и навесом.

Для удобства пассажиров торговые объекты ориентированы на сервисы первой необходимости и бытового обслуживания, предоставляя пассажирам удобный способ приобретения товаров.

Ежедневно станцией Домодедово пользуется около 21,5 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

