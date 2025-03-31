Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Участники проекта "Уроки в путешествии" на Горьковской железнодорожной линии были ознакомлены с работой проводника.

2025-03-31 15:28
Участники проекта
Железнодорожники провели профориентационные экскурсии для участников проекта «Уроки с путешествием»

АО «ФПК» и Горьковская железная дорога организовали серию профессионально-ориентированных мероприятий и экскурсий для участников межрегионального образовательного проекта «Уроки с путешествием», реализуемого совместно с правительством Нижегородской области. В 2025 году проект посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Программа мероприятий
Школьники приняли участие в экскурсии, посвященной традициям и профессиям железнодорожников, в ходе которой познакомились с работой проводника пассажирского вагона. Учащиеся попробовали себя в этой роли, научились управлять ручными сигналами и посетили железнодорожные кассы.

В завершение мероприятия состоялась викторина, в которой ученики отвечали на вопросы о железной дороге. Победители получили памятные подарки.

Организаторы решили проводить подобные экскурсии перед каждым отправлением поездов проекта, корректируя их программу на основе отзывов учащихся и педагогов.

Образовательные поездки
Проект «Уроки с путешествием» стартовал в ноябре 2023 года при поддержке губернатора Нижегородской области и начальника Горьковской железной дороги.

Школьники посещают мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, музей-панораму «Сталинградская битва» и Аллею героев, что позволяет глубже изучить исторические события.

Для участников поездок подготовлен комфортабельный поезд из 17 вагонов, оснащенных кондиционерами, розетками для зарядки устройств, а также душевыми кабинами и специализированными купе для пассажиров с ограниченными возможностями. Обслуживание состава обеспечивают отобранные поездные бригады.

Проект направлен на развитие интереса школьников к истории и профессиям железнодорожной отрасли, а также на патриотическое воспитание молодежи, отметили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

