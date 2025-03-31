Сеть прямых пригородных маршрутов в Свердловской области увеличивается благодаря Свердловской железной дороге.

15:16

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Свердловской железной дороге продлены маршруты пригородных поездов

С 30 марта 2025 года на Свердловской железной дороге изменены маршруты некоторых пригородных поездов, что позволило жителям области осуществлять безпересадочные поездки между разными населенными пунктами.

Основные изменения:

Поезд № 6897/6898 (Нижний Тагил – Алапаевск) теперь следует до станции Егоршино . На новом участке маршрута добавлены остановки: о. п. 125 км, Разъезд Зыряновский, Коптелово, о. п. Катышка, Самоцвет, о. п. 161 км, о. п. Незевай, о. п. Лисава.

(Егоршино – Нижний Тагил) продлен до станции . Новые остановки на маршруте: о. п. 365 км, Старатель, о. п. Садоводы, Монзино, о. п. Шайтанка, о. п. Совхоз Леневский, Анатольская, о. п. 392 км, о. п. Таволги, Быньговский, Невьянск, о. п. 419 км, Шурала, Нейва, Нейво-Рудянская, Верх-Нейвинск. Этот поезд заменит летний рейс № 6802 (Нижний Тагил – Невьянск) и будет курсировать круглый год.

Поезд № 6893/6894 теперь следует по удлиненному маршруту Егоршино – Алапаевск – Нижний Тагил (вместо прежнего Алапаевск – Нижний Тагил). Добавлены остановки: о. п. Незевай, о. п. Катышка, Коптелово, Разъезд Зыряновский, о. п. 125 км. В связи с этим отменяется рейс № 6789 (Егоршино – Алапаевск).

Дополнительная информация:

Актуальное расписание и билеты доступны через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», чат-бот в Telegram «Электрички РЖД», терминалы самообслуживания и кассы Свердловской пригородной компании. Все льготы сохраняются, а билеты можно приобретать за 10 дней до отправления поезда.

Изменения направлены на повышение удобства пассажиров и оптимизацию железнодорожного сообщения в регионе, сообщили в службе корпоративных коммуникаций СвЖД.