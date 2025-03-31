Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиры пригородных электричек в Кировском регионе получат возможность расплачиваться за проезд с помощью транспортной карты.

2025-03-31 09:32
Пассажиры пригородных электричек в Кировском регионе получат возможность расплачиваться за проезд с помощью транспортной карты.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Кировской области введена оплата проезда в электричках транспортной картой

С 1 апреля 2025 года пассажиры пригородных поездов, курсирующих по Горьковской железной дороге в Кировской области, смогут оплачивать проезд с помощью транспортной карты.

Эта услуга реализована Горьковской железной дорогой в сотрудничестве с АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» и оператором платежей ООО «ЕРКЦ «Город» при поддержке регионального министерства транспорта.

«Мы постоянно работаем над улучшением качества пассажирских перевозок. В Нижнем Новгороде успешно действует проект «Городская электричка», где используется транспортная карта. Уверен, что жители Кирова также оценят это нововведение», — отметил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Теперь оплатить поездку по полной стоимости можно с помощью транспортной карты Кировской области, бесконтактной банковской карты или мобильного телефона на базе Android. Для этого достаточно приложить карту или телефон к терминалу в пригородном поезде, после чего пассажир получает билет с учетом выбранного тарифа и расстояния поездки.

«Мы стремимся сделать поездки комфортнее и удобнее. Внедрение транспортной карты упростит планирование маршрутов и контроль расходов пассажиров», — подчеркнул заместитель министра транспорта Кировской области Артем Драчков.

Нововведение позволит сократить очереди в кассы и исключить необходимость использования терминалов самообслуживания.

Актуальное расписание пригородных поездов можно узнать на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», по телефону клиентского центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, а также в справочных службах железнодорожных станций.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru