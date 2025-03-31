Пассажиры пригородных электричек в Кировском регионе получат возможность расплачиваться за проезд с помощью транспортной карты.

09:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Кировской области введена оплата проезда в электричках транспортной картой

С 1 апреля 2025 года пассажиры пригородных поездов, курсирующих по Горьковской железной дороге в Кировской области, смогут оплачивать проезд с помощью транспортной карты.

Эта услуга реализована Горьковской железной дорогой в сотрудничестве с АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» и оператором платежей ООО «ЕРКЦ «Город» при поддержке регионального министерства транспорта.

«Мы постоянно работаем над улучшением качества пассажирских перевозок. В Нижнем Новгороде успешно действует проект «Городская электричка», где используется транспортная карта. Уверен, что жители Кирова также оценят это нововведение», — отметил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Теперь оплатить поездку по полной стоимости можно с помощью транспортной карты Кировской области, бесконтактной банковской карты или мобильного телефона на базе Android. Для этого достаточно приложить карту или телефон к терминалу в пригородном поезде, после чего пассажир получает билет с учетом выбранного тарифа и расстояния поездки.

«Мы стремимся сделать поездки комфортнее и удобнее. Внедрение транспортной карты упростит планирование маршрутов и контроль расходов пассажиров», — подчеркнул заместитель министра транспорта Кировской области Артем Драчков.

Нововведение позволит сократить очереди в кассы и исключить необходимость использования терминалов самообслуживания.

Актуальное расписание пригородных поездов можно узнать на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», по телефону клиентского центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, а также в справочных службах железнодорожных станций.