Празднование Дня машиниста прошло на Железной дороге Юго-Востока

09:19

В Воронеже отметили День машиниста на ЮВЖД

В столице Юго-Восточной железной дороги состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню машиниста. Главные празднования прошли в Дворце культуры для железнодорожников, где начальник ЮВЖД Игорь Наталенко поздравил локомотивные бригады с профессиональным праздником.

Лучшие машинисты, отличившиеся в ходе выполнения рабочих задач, получили заслуженные награды и благодарности.

«Наша дорога всегда славилась профессионалами, преданными своему делу. Многие машинисты сегодня отмечают праздник прямо в кабинах локомотивов, обеспечивая безопасное и бесперебойное движение», — отметил в своей речи Игорь Наталенко.

Особым моментом торжественной программы стала «Присяга молодого машиниста» — символическое посвящение сотрудников, которые в ближайшее время впервые выйдут на маршруты пассажирских и грузовых перевозок.

Праздничную атмосферу дополнили концертные номера, подготовленные творческими коллективами.

В настоящее время на Юго-Восточной железной дороге работают более 5,5 тыс. машинистов и их помощников. Локомотивные бригады выполняют перевозку грузов и пассажиров, обеспечивают маневровую работу и управление специальной техникой, сообщили в корпоративной службе ЮВЖД.