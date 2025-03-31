Празднование Дня машиниста прошло на Железной дороге Юго-Востока

В столице Юго-Восточной железной дороги состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню машиниста. Главные празднования прошли в Дворце культуры для железнодорожников, где начальник ЮВЖД Игорь Наталенко поздравил локомотивные бригады с профессиональным праздником.
Лучшие машинисты, отличившиеся в ходе выполнения рабочих задач, получили заслуженные награды и благодарности.
«Наша дорога всегда славилась профессионалами, преданными своему делу. Многие машинисты сегодня отмечают праздник прямо в кабинах локомотивов, обеспечивая безопасное и бесперебойное движение», — отметил в своей речи Игорь Наталенко.
Особым моментом торжественной программы стала «Присяга молодого машиниста» — символическое посвящение сотрудников, которые в ближайшее время впервые выйдут на маршруты пассажирских и грузовых перевозок.
Праздничную атмосферу дополнили концертные номера, подготовленные творческими коллективами.
В настоящее время на Юго-Восточной железной дороге работают более 5,5 тыс. машинистов и их помощников. Локомотивные бригады выполняют перевозку грузов и пассажиров, обеспечивают маневровую работу и управление специальной техникой, сообщили в корпоративной службе ЮВЖД.