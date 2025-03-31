Свыше 40 водителей и их ассистентов с Калининградской железной дороги были отмечены наградами в честь профессионального торжества.

На Калининградской железнодорожной магистрали отметили День машиниста

28 марта, в последнюю пятницу месяца, на Калининградской железнодорожной магистрали состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню машиниста, который ежегодно отмечается в ОАО «РЖД». В этот день более 40 машинистов и их помощников получили корпоративные, профсоюзные и региональные награды.

С поздравлениями к представителям одной из ключевых профессий железной дороги обратились руководство Калининградской железной дороги, представители министерства инфраструктурного развития региона, ветеранские организации, молодежные активисты и ученики опорных классов ОАО «РЖД».

«Работа локомотивных бригад – это основа всего перевозочного процесса. Их профессионализм обеспечивает безопасность, точность соблюдения графиков и выполнение планов по ремонту пути», – отметил начальник Калининградской магистрали Сергей Сапегин, вручая награды лучшим сотрудникам.

Завершением праздничных мероприятий стала церемония посвящения в машинисты сотрудников, недавно прошедших обучение и назначенных на эту должность.