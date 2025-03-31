Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свыше 40 водителей и их ассистентов с Калининградской железной дороги были отмечены наградами в честь профессионального торжества.

2025-03-31 09:11
Свыше 40 водителей и их ассистентов с Калининградской железной дороги были отмечены наградами в честь профессионального торжества.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Калининградской железнодорожной магистрали отметили День машиниста  

28 марта, в последнюю пятницу месяца, на Калининградской железнодорожной магистрали состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню машиниста, который ежегодно отмечается в ОАО «РЖД». В этот день более 40 машинистов и их помощников получили корпоративные, профсоюзные и региональные награды.  

С поздравлениями к представителям одной из ключевых профессий железной дороги обратились руководство Калининградской железной дороги, представители министерства инфраструктурного развития региона, ветеранские организации, молодежные активисты и ученики опорных классов ОАО «РЖД».  

«Работа локомотивных бригад – это основа всего перевозочного процесса. Их профессионализм обеспечивает безопасность, точность соблюдения графиков и выполнение планов по ремонту пути», – отметил начальник Калининградской магистрали Сергей Сапегин, вручая награды лучшим сотрудникам.  

Завершением праздничных мероприятий стала церемония посвящения в машинисты сотрудников, недавно прошедших обучение и назначенных на эту должность.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru