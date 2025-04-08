Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Куйбышевская железнодорожная система готовится к росту грузоперевозок из Татарстана в Казахстан.

2025-04-08 12:31
Участники от Куйбышевской железной дороги присутствовали на собрании, посвященном вопросам сотрудничества между Татарстаном и Казахстаном в контексте развития международных транспортных маршрутов «Север – Юг» и «Запад – Восток».

Собрание состоялось на территории ОЭЗ «Алабуга» и включало в себя участие министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова, лидеров соответствующих организаций и представителей бизнес-сообщества.

Во время встречи представители КбшЖД обсуждали с российскими и казахстанскими коллегами вопросы развития контейнерных перевозок между Китаем, Казахстаном и Россией.

Стоит отметить, что на территории Куйбышевской железной дороги в Татарстане в прошлом году было отправлено 240 контейнерных поездов, включая новые маршруты Тихоново – Находка-Восточная, Озинки, Угловая; Круглое Поле – Владивосток, Озинки; Биклянь – Автово, Новороссийск. Почти на треть увеличилось количество отправленных контейнерных поездов, что связано, прежде всего, с дальнейшим развитием высокотехнологичного логистического комплекса «Один пояс – один путь», железнодорожные пути которого соединяются со станцией Круглое Поле КбшЖД.

К 2025 году работники железной дороги планируют отправить с контейнерного терминала станции Круглое Поле дополнительные контейнерные поезда через Казахстан в Китай, перевозя более 40 тыс. тонн грузов. Сервис будет работать по расписанию с утвержденным временем отправления и прибытия, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

