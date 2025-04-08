Вложения в модернизацию железнодорожного трассы на Северо-Кавказской линии с января по март текущего года превысили 1,5 миллиарда рублей.

За первый квартал текущего года на Северо-Кавказской железнодорожной магистрали было обновлено 18,7 км железнодорожного пути, что способствовало улучшению безопасности движения поездов. Сумма инвестиций в модернизацию путевого хозяйства превысила 1,5 млрд рублей.

Ремонтные работы на путях были проведены на участках Ахтырская – Эриванский, Бурсак – Выселки и Орловка-Кубанская – Староминская в Краснодарском крае, а также между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.