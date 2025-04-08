Транспортировка контейнеров по Восточно-Сибирской железнодорожной линии в период с января по март текущего года увеличилась на 8%

С января по март 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 150,8 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 8% больше, чем за тот же период предыдущего года.

За это время количество отправленных груженых контейнеров по всем видам сообщения увеличилось на 9,1% и достигло 112,1 тыс. ДФЭ (перевезено 1,5 млн тонн грузов, +13,1%).

В первые 3 месяца 2025 года было перевезено: