Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров по Восточно-Сибирской железнодорожной линии в период с января по март текущего года увеличилась на 8%

2025-04-08 10:48
Транспортировка контейнеров по Восточно-Сибирской железнодорожной линии в период с января по март текущего года увеличилась на 8%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 150,8 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 8% больше, чем за тот же период предыдущего года.

За это время количество отправленных груженых контейнеров по всем видам сообщения увеличилось на 9,1% и достигло 112,1 тыс. ДФЭ (перевезено 1,5 млн тонн грузов, +13,1%).

В первые 3 месяца 2025 года было перевезено:

  • лесоматериалов – 26,5 тыс. ДФЭ (+9% к январю – марту 2024 года);
  • бумаги – 19,3 тыс. (+2,6%);
  • метизов – 12,2 тыс. (+11,6%);
  • цветных металлов – 9,9 тыс. (увеличение – в 1,8 раза);
  • промтоваров – 8,6 тыс. (-0,8%);
  • автомобилей и комплектующих к ним – 8,6 тыс. (-26,1%);
  • машин, станков и двигателей – 7,4 тыс. (увеличение – на 25%);
  • химикатов и соды – 7,1 тыс. (+18,6%);
  • зерна – 2,7 тыс. (увеличение – в 1,5 раза);
  • нефти и нефтепродуктов– 1,1 тыс. (увеличение – в 1,4 раза);
  • черных металлов – 1 тыс. (-6,2%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru