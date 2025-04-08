Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Запущено функционирование поездов по новой ветке на участке БАМа Маревая – Змейка

2025-04-08 10:42
После обновления до современной цифровой системы управления, на Дальневосточной магистрали в Амурской области было возобновлено движение поездов по новому разъезду 2447 км на участке Маревая – Змейка.

В процессе модернизации было проложено 2,4 км новых рельсов, установлено 7 стрелочных переводов, построен 1 мост и восстановлена водопропускная труба. Всего было переработано 46 тыс. кубометров земли.

При строительстве разъезда на участке, который находится в южных предгорьях Станового хребта в районе вечной мерзлоты и высокой сейсмической активности, использовались специальные методы. Например, при строительстве железнодорожного пути была создана дренирующая насыпь и охлаждающая наброска из скального грунта объемом почти 40 тыс. кубометров, оборудованы бермы и уложен геотекстиль. Сейсмическую стабильность построенного моста обеспечивают демпферы и боковые опоры.

Ввод в эксплуатацию разъезда на участке Маревая – Змейка способствует увеличению пропускной способности линии Тында – Улак, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

