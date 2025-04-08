Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 7 апреля 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Казанскому направлению Московской железной дороги.

2025-04-08 09:29
С 7 апреля 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Казанскому направлению Московской железной дороги.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 7 апреля 2025 года изменится график некоторых пригородных поездов на Казанском направлении Московской железной дороги из-за ремонтных работ на станции Люберцы-1 и участке Овражки – Куровская.

Так, с 7 по 25 апреля 2025 года на станции Люберцы-1 будут проводиться технические работы с 23:40 до 06:40 следующего дня, за исключением 12 и 19 апреля. Во время этих работ движение по третьему пути станции будет временно приостановлено, а поезда будут направляться по соседним путям. В связи с этим в график движения внесены изменения: время отправления и прибытия некоторых поездов, количество остановок и маршрут нескольких электричек были изменены.

С 11 по 22 апреля 2025 года на первом главном пути участка Овражки – Куровская также будут проводиться работы, за исключением выходных дней 19 и 20 апреля, в период с 09:55 до 14:00. В результате этого в график движения внесены корректировки: время отправления и прибытия некоторых электричек, количество остановок и маршрут 2 поездов были изменены, еще 2 поезда временно сняты с расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в графике движения пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru