С 7 апреля 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Казанскому направлению Московской железной дороги.

С 7 апреля 2025 года изменится график некоторых пригородных поездов на Казанском направлении Московской железной дороги из-за ремонтных работ на станции Люберцы-1 и участке Овражки – Куровская.

Так, с 7 по 25 апреля 2025 года на станции Люберцы-1 будут проводиться технические работы с 23:40 до 06:40 следующего дня, за исключением 12 и 19 апреля. Во время этих работ движение по третьему пути станции будет временно приостановлено, а поезда будут направляться по соседним путям. В связи с этим в график движения внесены изменения: время отправления и прибытия некоторых поездов, количество остановок и маршрут нескольких электричек были изменены.

С 11 по 22 апреля 2025 года на первом главном пути участка Овражки – Куровская также будут проводиться работы, за исключением выходных дней 19 и 20 апреля, в период с 09:55 до 14:00. В результате этого в график движения внесены корректировки: время отправления и прибытия некоторых электричек, количество остановок и маршрут 2 поездов были изменены, еще 2 поезда временно сняты с расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в графике движения пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.