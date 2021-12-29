В новогодние выходные на Красноярской железной дороге будет действовать специальное расписание пригородных поездов

На предстоящие новогодние выходные и предпраздничные дни, с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, компанией «Краспригород» разработано специальное расписание движения пригородных и городских поездов.

Так, назначены дополнительные ускоренные пригородные поезда, пользующиеся повышенным спросом:

30 декабря: вечерний поезд Красноярск – Иланская – Решоты;

30 декабря и 8 января: поезд Красноярск – Ачинск – Боготол;

31 декабря и 9 января: поезд Боготол – Ачинск – Красноярск;

9 января: поезд Решоты – Иланская – Красноярск;

31 декабря и 9 января: поезд Красноярск – Мана – Красноярск.

С 1 января 2022 года до завершения новогодних праздников и школьных каникул почти все электропоезда будут ходить по расписанию выходного дня.

Изменения не коснутся Хакасии и направления Красноярск – Ачинск – Лесосибирск: здесь пригородные поезда будут следовать согласно своим календарным дням.

Количество вагонов в поездах, обслуживающих популярные маршруты, увеличится до 6, 8 и 10.

Некоторые пригородные поезда до станций Уяр, Иланская, Лесосибирск, Боготол, Чунояр будут отменены в новогоднюю ночь и первые дни нового года (31 декабря, 1 и 2 января), когда пассажиропоток минимален.

С 10 января 2022 года электропоезда вернутся к своему обычному расписанию.

Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать праздничный график при планировании своих поездок.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или воспользовавшись мобильными приложениями «ЖД Пассажирам».

Напомним, что пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.