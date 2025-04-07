Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первом триместре 2025 года путешественники купили 200 тысяч электронных проездных на пригородные железнодорожные составы в Башкортостане.

2025-04-07 15:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом квартале 2025 года было продано 200 тыс. билетов на пригородные поезда Куйбышевской железной дороги в Башкортостане через цифровые платформы. Это на 20% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Увеличение спроса на электронные билеты связано с улучшением сервисов для их покупки. Помимо «РЖД Пассажирам» и «Яндекс.Электрички», пассажиры АО «БашППК» могут приобрести билеты через чат-бот в Telegram. Виртуальный помощник @bilet_na_elektrichku_bot помогает не только купить билет, но и оформить квитанции на провоз багажа и животных. Оплатить можно картой или через SberPay.

Билеты на пригородные поезда можно приобрести за 10 дней до отправления. Также есть возможность одновременного оформления нескольких билетов на разные даты в рамках одного заказа.

Стоит отметить, что в Башкортостане пассажиры, покупающие билеты через мобильное приложение, получают скидку до 15% на проезд. В Оренбургской области скидка для таких пассажиров составляет до 4% в зависимости от типа поезда и маршрута, сообщили в пресс-службе КбшЖД.

