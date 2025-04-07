Первым туристическим полетом во Фролищи воспользовались 120 пассажиров.

Первый туристический поезд на маршруте Нижний Новгород – Фролищи вместил 120 пассажиров. Тестовый рейс состоялся 6 апреля под руководством Горьковской железной дороги и АО «ВВППК».

Путешественники ехали на удобном рельсовом автобусе РА-1. Поезд отправился из Нижнего Новгорода в 10:05 и прибыл в Фролищи в 11:50. Обратный рейс начался в 14:30 и закончился прибытием в Нижний Новгород в 16:02.

«Пассажиры были в восторге от красоты нового туристического маршрута. Мы получили множество положительных откликов. Уверен, что такое направление привлечет еще больше туристов в наш регион», – заявил глава Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Участники тура не только насладились уникальной природой местности, но и посетили Свято-Успенскую Фролищевую пустынь – действующий мужской монастырь, который является памятником архитектуры федерального значения.

Открытие новых маршрутов для железнодорожных путешествий дает возможность гостям и жителям региона ознакомиться с туристическим потенциалом различных регионов нашей страны.

Информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения можно найти на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.