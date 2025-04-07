Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Восточном полигоне Акционерное общество «Федеральная грузовая компания» осуществило испытательные перевозки нефтяных продуктов в восьмиосной цистерне под названием «Находка».

2025-04-07 12:58
На Восточном полигоне Акционерное общество «Федеральная грузовая компания» осуществило испытательные перевозки нефтяных продуктов в восьмиосной цистерне под названием «Находка».
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Восточном участке российской железнодорожной сети, АО «ФГК» осуществило испытательные перевозки нефтепродуктов в новом восьмиосном цистерновом вагоне с усовершенствованными техническими параметрами модели 15-1271 «Находка». Это было сделано в рамках проекта «РЖД», направленного на улучшение перевозочных возможностей восьмиосного подвижного состава и повышение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, включая Восточный полигон.

«Вместе с нашими коллегами из нефтеперерабатывающей отрасли, мы провели тестирование перевозок нефтепродуктов в восьмиосном цистерновом вагоне модели 15-1271 «Находка» в феврале-марте. Груз отправлялся с нефтяного терминала, расположенного на Восточно-Сибирской железной дороге, и направлялся на Дальневосточную железную дорогу для транспортировки через порты Дальнего Востока в Китай. По результатам перевозок, не было выявлено технических или технологических проблем при загрузке/разгрузке нефтепродуктов, и было отмечено, что все грузовые операции были выполнены так же, как и при использовании стандартного подвижного состава. Применение нового поколения цистерн с увеличенным объемом котла и грузоподъемностью позволяет перевозить на 14% больше светлых и темных нефтепродуктов по сравнению с стандартными четырехосными цистернами с увеличенным объемом котла. Это станет ключевым фактором для внедрения в ближайшем будущем уникального сервиса перевозок нефтепродуктов, что способствует увеличению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, особенно на ограниченных направлениях Восточного полигона», - отметил первый заместитель генерального директора АО «ФГК» Сергей Ефремов.

Улучшенные технические параметры вагона-цистерны модели 15-1271 «Находка», включая повышенную грузоподъемность до 150 тонн и увеличенный до 184 куб. м объем котла, обеспечивают возможность перевозки большего количества нефтеналивных грузов, исходя из общего веса поезда брутто (с учетом максимальной грузоподъемности усовершенствованного вагона-цистерны). Благодаря увеличению нагрузки на погонный метр и объема груза в одном поезде без удлинения состава, повышается пропускная способность железнодорожных путей. При этом не требуется дополнительных инвестиций в развитие станционных железнодорожных путей.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru