На Восточном полигоне Акционерное общество «Федеральная грузовая компания» осуществило испытательные перевозки нефтяных продуктов в восьмиосной цистерне под названием «Находка».

12:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Восточном участке российской железнодорожной сети, АО «ФГК» осуществило испытательные перевозки нефтепродуктов в новом восьмиосном цистерновом вагоне с усовершенствованными техническими параметрами модели 15-1271 «Находка». Это было сделано в рамках проекта «РЖД», направленного на улучшение перевозочных возможностей восьмиосного подвижного состава и повышение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, включая Восточный полигон.

«Вместе с нашими коллегами из нефтеперерабатывающей отрасли, мы провели тестирование перевозок нефтепродуктов в восьмиосном цистерновом вагоне модели 15-1271 «Находка» в феврале-марте. Груз отправлялся с нефтяного терминала, расположенного на Восточно-Сибирской железной дороге, и направлялся на Дальневосточную железную дорогу для транспортировки через порты Дальнего Востока в Китай. По результатам перевозок, не было выявлено технических или технологических проблем при загрузке/разгрузке нефтепродуктов, и было отмечено, что все грузовые операции были выполнены так же, как и при использовании стандартного подвижного состава. Применение нового поколения цистерн с увеличенным объемом котла и грузоподъемностью позволяет перевозить на 14% больше светлых и темных нефтепродуктов по сравнению с стандартными четырехосными цистернами с увеличенным объемом котла. Это станет ключевым фактором для внедрения в ближайшем будущем уникального сервиса перевозок нефтепродуктов, что способствует увеличению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, особенно на ограниченных направлениях Восточного полигона», - отметил первый заместитель генерального директора АО «ФГК» Сергей Ефремов.

Улучшенные технические параметры вагона-цистерны модели 15-1271 «Находка», включая повышенную грузоподъемность до 150 тонн и увеличенный до 184 куб. м объем котла, обеспечивают возможность перевозки большего количества нефтеналивных грузов, исходя из общего веса поезда брутто (с учетом максимальной грузоподъемности усовершенствованного вагона-цистерны). Благодаря увеличению нагрузки на погонный метр и объема груза в одном поезде без удлинения состава, повышается пропускная способность железнодорожных путей. При этом не требуется дополнительных инвестиций в развитие станционных железнодорожных путей.