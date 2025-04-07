За первый квартал 2025 года на Красноярской железнодорожной линии было перевезено 21,4 миллиона тонн груза.

С января по март 2025 года на Красноярской железной дороге было перевезено 21,4 млн тонн груза, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В течение этих 3 месяцев было осуществлено следующее количество погрузок:
За первые 3 месяца 2025 года грузооборот КрасЖД увеличился на 4,9% и достиг 37,1 млрд тарифных тонно-км, а с учетом пробега вагонов в пустом состоянии – 43,3 млрд тонно-км (+4%).
В марте 2025 года было перевезено 7 млн тонн груза. Грузооборот составил 12,5 млрд тарифных тонно-км, а с учетом пробега вагонов без груза – 14,8 млрд тонно-км.
Отметим, что Красноярская железная дорога обслуживает территории Красноярского края, Республики Хакасия, а также часть Кемеровской и Иркутской областей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.