За первый квартал 2025 года на Красноярской железнодорожной линии было перевезено 21,4 миллиона тонн груза.

2025-04-07 12:53
С января по март 2025 года на Красноярской железной дороге было перевезено 21,4 млн тонн груза, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В течение этих 3 месяцев было осуществлено следующее количество погрузок:

  • каменный уголь – 15,6 млн тонн (такой же показатель как в январе – марте 2024 года);
  • нефть и нефтепродукты – 1,6 млн тонн (+2,5%);
  • руда цветных и серных металлов – 1,4 млн тонн (-4,4%);
  • железная и марганцевая руда – 405,3 тыс. тонн (-2,1%);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 250,5 тыс. тонн (+2,8%);
  • химические вещества и сода – 126,2 тыс. тонн (+16,5%).

За первые 3 месяца 2025 года грузооборот КрасЖД увеличился на 4,9% и достиг 37,1 млрд тарифных тонно-км, а с учетом пробега вагонов в пустом состоянии – 43,3 млрд тонно-км (+4%).

В марте 2025 года было перевезено 7 млн тонн груза. Грузооборот составил 12,5 млрд тарифных тонно-км, а с учетом пробега вагонов без груза – 14,8 млрд тонно-км.

Отметим, что Красноярская железная дорога обслуживает территории Красноярского края, Республики Хакасия, а также часть Кемеровской и Иркутской областей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

