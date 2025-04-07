Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Временные изменения в графике движения некоторых пригородных поездов на Калининградской железнодорожной линии ожидаются 8 апреля 2025 года.

2025-04-07 12:09
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Временные изменения в расписании некоторых пригородных и городских поездов на Светлогорском и Багратионовском направлениях ожидаются 8 апреля 2025 года из-за технических работ.

В отношении маршрута Калининград – Светлогорск-2 через Переславское:

«Ласточка» № 6725 отправится с Южного вокзала в 19:20 по расписанию, но прибытие в Светлогорск задержится на 8 минут – до 20:31.

Вечерние пригородные поезда №№ 7220, 6724 и 6726 из Светлогорска также изменят свое расписание: отправление в 19:33, 20:06, 20:45 и прибытие на Южный вокзал в 20:34, 21:12, 21:53 соответственно;

по маршруту Калининград – Багратионовск:

вечерний поезд из Калининграда отправится на 57 минут позже – в 18:27 и прибудет в Багратионовск в 19:19;

по маршруту Голубево – Калининград-Северный:

расписание пригородного поезда №№ 6212/6211 изменится на 2 минуты: отправление со станции Голубево в 18:42 и прибытие на Северный вокзал в 19:02;

по маршруту Калининград-Северный – Киевская:

пригородный поезд № 6110 отправится на 4 минуты раньше – в 19:11 и прибудет на о. п. Киевская в 19:24.

Актуальное расписание поездов пригородного сообщения доступно на официальном сайте АО «КППК» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», информирует служба корпоративных коммуникаций КЖД.

