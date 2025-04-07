Транспортировка контейнеров увеличилась на 0,6% в период с января по март
2025-04-0712:01
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по март 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 1 млн 942 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 0,6% превышает показатель за тот же период 2024 года. Из них 758,9 тыс. ДФЭ (-2,2%) были отправлены в рамках внутренних перевозок.
Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, достигло 1 млн 378 тыс. ДФЭ (-1%). В них было перевезено 20,3 млн тонн грузов, (+1,3%), включая:
химикаты и соду – 204,4 тыс. ДФЭ (-3,7% по сравнению с январем – мартом 2024 года);
лесоматериалы – 148,6 тыс. (+5,6%);
химические и минеральные удобрения – 122,6 тыс. (+3,4%);
метизы – 106,9 тыс. (-4,2%);
промтовары – 103,3 тыс. (-4,4%);
бумагу – 96,4 тыс. (+8,7%);
машины, станки, двигатели – 89,7 тыс. (-7,5%);
автомобили и комплектующие – 88,9 тыс. (-9,4%);
прочие и сборные грузы – 51,9 тыс. (-4,5%);
черные металлы – 51,7 тыс. (-6,1%);
строительные материалы – 45,3 тыс. (-29,8%);
зерно – 42,9 тыс. (+26,5%);
цветные металлы – 40,7 тыс. (+28,1%);
нефть и нефтепродукты – 21,3 тыс. (-14,5%);
продукты перемола – 11,9 тыс. (увеличение в 1,4 раза);
