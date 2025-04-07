Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров увеличилась на 0,6% в период с января по март

2025-04-07 12:01
С января по март 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 1 млн 942 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 0,6% превышает показатель за тот же период 2024 года. Из них 758,9 тыс. ДФЭ (-2,2%) были отправлены в рамках внутренних перевозок.

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, достигло 1 млн 378 тыс. ДФЭ (-1%). В них было перевезено 20,3 млн тонн грузов, (+1,3%), включая:

  • химикаты и соду – 204,4 тыс. ДФЭ (-3,7% по сравнению с январем – мартом 2024 года);
  • лесоматериалы – 148,6 тыс. (+5,6%);
  • химические и минеральные удобрения – 122,6 тыс. (+3,4%);
  • метизы – 106,9 тыс. (-4,2%);
  • промтовары – 103,3 тыс. (-4,4%);
  • бумагу – 96,4 тыс. (+8,7%);
  • машины, станки, двигатели – 89,7 тыс. (-7,5%);
  • автомобили и комплектующие – 88,9 тыс. (-9,4%);
  • прочие и сборные грузы – 51,9 тыс. (-4,5%);
  • черные металлы – 51,7 тыс. (-6,1%);
  • строительные материалы – 45,3 тыс. (-29,8%);
  • зерно – 42,9 тыс. (+26,5%);
  • цветные металлы – 40,7 тыс. (+28,1%);
  • нефть и нефтепродукты – 21,3 тыс. (-14,5%);
  • продукты перемола – 11,9 тыс. (увеличение в 1,4 раза);
  • рыбу – 8,8 тыс. (-8,3%);
  • цветную руду и серное сырье – 6,8 тыс. (-13,1%);
  • мясо и животное масло – 6,2 тыс. (-4,7%);
  • каменный уголь – 3,9 тыс. (+26%);
  • картофель, овощи, фрукты – 2,9 тыс. (-25,8%);
  • другие продукты питания – 76,9 тыс. (+10,9%).
