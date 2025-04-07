Транспортировка контейнеров увеличилась на 0,6% в период с января по март

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 1 млн 942 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 0,6% превышает показатель за тот же период 2024 года. Из них 758,9 тыс. ДФЭ (-2,2%) были отправлены в рамках внутренних перевозок.

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, достигло 1 млн 378 тыс. ДФЭ (-1%). В них было перевезено 20,3 млн тонн грузов, (+1,3%), включая: