Технологии перевозки грузов в контейнерах на Дальний Восток поездами, состоящими из 100 и более вагонов, активно совершенствуются на Свердловской железной дороге.

11:44

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По требованию грузоотправителей, Свердловская железная дорога организует отправку удлиненных поездов (100 и более вагонов) для перевозки товаров в контейнерах на Дальний Восток. В период с января по март 2025 года было отправлено 23 длинносоставных контейнерных поезда с станций СвЖД.

Например, для крупного нефтехимического холдинга осуществляется перевозка продукции (полипропилена) удлиненными контейнерными поездами в порты Дальнего Востока из Тобольска. С начала года было отправлено 16 поездов длиной 125 вагонов на станции Владивосток и Находка-Восточная, всего с момента запуска сервиса (с сентября 2024 года) – 27 длинносоставных поездов.

Также организована перевозка сборных грузов клиентов транспортно-логистического центра «Уральский» на Дальний Восток контейнерными поездами длиной 100 вагонов. С начала года было отправлено 6 таких контейнерных экспрессов со станции Аппаратная в Екатеринбурге (всего с осени 2024 года – 22 поезда). В марте был отправлен первый контейнерный поезд длиной 118 вагонов с этой станции.

Благодаря использованию технологии формирования и отправки удлиненных контейнерных поездов, компании могут перевозить больше грузов за одну поездку, что помогает снизить транспортные расходы в общей стоимости товаров. К тому же, такие поезда движутся с увеличенной скоростью по специально разработанному расписанию: они останавливаются только для замены локомотивов и локомотивных бригад. Все это делает процесс транспортировки более экономически эффективным, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.