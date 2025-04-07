Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Двойной состав "Ласточки" начнет свое движение по Горьковской железной дороге с 25 апреля 2025 года.

2025-04-07 09:56
Двойной состав
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Двойной состав быстрого поезда № 723 "Ласточка" будет следовать по маршруту Нижний Новгород - Москва с 25 апреля до 1 июня 2025 года.

Из Москвы 10-вагонный состав будет отправляться в 21:15 и прибывать в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня. Из Нижнего Новгорода "Ласточка" будет отправляться в 04:51 и прибывать в Москву в 09:09.

"Перевозки на быстрых поездах по Горьковской магистрали осуществляются на современных электропоездах "Ласточка" в 5- и 10-вагонном исполнении. ОАО "РЖД" отслеживает изменения спроса и при необходимости увеличивает количество вагонов", - заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также в кассах дальнего следования.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно получить в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО "РЖД", сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru