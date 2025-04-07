Двойной состав "Ласточки" начнет свое движение по Горьковской железной дороге с 25 апреля 2025 года.

09:56

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Двойной состав быстрого поезда № 723 "Ласточка" будет следовать по маршруту Нижний Новгород - Москва с 25 апреля до 1 июня 2025 года.

Из Москвы 10-вагонный состав будет отправляться в 21:15 и прибывать в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня. Из Нижнего Новгорода "Ласточка" будет отправляться в 04:51 и прибывать в Москву в 09:09.

"Перевозки на быстрых поездах по Горьковской магистрали осуществляются на современных электропоездах "Ласточка" в 5- и 10-вагонном исполнении. ОАО "РЖД" отслеживает изменения спроса и при необходимости увеличивает количество вагонов", - заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также в кассах дальнего следования.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно получить в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО "РЖД", сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.