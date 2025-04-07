Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В марте нынешнего года на железнодорожных путях Забайкальского региона было перевезено свыше 1,8 млн тонн груза.

2025-04-07 09:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В марте 2025 года объем грузов, перевезенных железнодорожным транспортом в Забайкальском крае, превысил 1,8 млн тонн, что на 5,8% больше, чем в марте предыдущего года.

В марте 2025 года было перевезено:

  • каменного угля – 1,17 млн тонн (+12,7%);
  • железной и марганцевой руды – 352,1 тыс. тонн (+25,8%);
  • цветной руды и серного сырья – 59,6 тыс. тонн (-16,5%);
  • строительных материалов – 31 тыс. тонн (-51,8%);
  • металлолома – 10,9 тыс. тонн (+10,3%);
  • зерновых культур – 6,6 тыс. тонн (-13,3%);
  • лесоматериалов – 4,4 тыс. тонн (+6%);
  • метизов – 4,3 тыс. тонн (+41,7%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 2,4 тыс. тонн (абсолютный рост).

С начала года общий объем перевезенных грузов в Забайкальском крае достиг 4,98 млн тонн, что на 2,9% меньше, чем за тот же период прошлого года, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

