В марте нынешнего года на железнодорожных путях Забайкальского региона было перевезено свыше 1,8 млн тонн груза.

В марте 2025 года объем грузов, перевезенных железнодорожным транспортом в Забайкальском крае, превысил 1,8 млн тонн, что на 5,8% больше, чем в марте предыдущего года.

В марте 2025 года было перевезено:

каменного угля – 1,17 млн тонн (+12,7%);

железной и марганцевой руды – 352,1 тыс. тонн (+25,8%);

цветной руды и серного сырья – 59,6 тыс. тонн (-16,5%);

строительных материалов – 31 тыс. тонн (-51,8%);

металлолома – 10,9 тыс. тонн (+10,3%);

зерновых культур – 6,6 тыс. тонн (-13,3%);

лесоматериалов – 4,4 тыс. тонн (+6%);

метизов – 4,3 тыс. тонн (+41,7%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 2,4 тыс. тонн (абсолютный рост).

С начала года общий объем перевезенных грузов в Забайкальском крае достиг 4,98 млн тонн, что на 2,9% меньше, чем за тот же период прошлого года, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗабЖД.