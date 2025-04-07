Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Основной этап ремонтных работ на станции Сковородино успешно завершен.

2025-04-07 09:38
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На железнодорожной станции Сковородино, которая находится на Забайкальской железной дороге, завершены ключевые работы по реконструкции. В рамках данного проекта было построено дополнительное главное рельсовое направление для грузовых составов, проходящих через станцию без остановок, а также произведено обновление сопровождающей инфраструктуры.

Для устройства земляного полотна было обработано свыше 192 тыс. куб. м земли, продлены 2 водопропускные трубы и построена подпорная стена из железобетона для земляного полотна длиной 397 м. Кроме того, помимо укладки нового главного пути, были модернизированы 3 уже существующих пути станции. В общей сложности, в процессе улучшения путевой инфраструктуры было уложено 7,5 км рельсов и 15 стрелочных переводов.

Было также установлено 227 опор для контактной сети, установлено 38 жестких поперечин, а также смонтировано более 5,6 км контактного провода и несущего троса. В дополнение к этому, было проложено более 172 км кабельных линий для железнодорожной автоматики и телемеханики.

В настоящее время на станции Сковородино продолжаются строительные работы, которые не влияют на движение поездов.

Модернизация станции Сковородино позволит повысить ее пропускную способность и ускорить маневровые операции, проводимые на станции, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

