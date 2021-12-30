Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время новогодних праздников увеличено число рейсов туристического поезда «Легенда Урала»

2021-12-30 09:53
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристический пригородный поезд «Легенда Урала» будет курсировать от Уфы до Новоабзаково 31 декабря 2021 года и со 2 по 9 января 2022 года включительно.

Поезд будет отправляться со станции Уфа в 07:08 и прибывать в Новоабзаково в 13:05. Он проследует с остановками Правая Белая, Дёма, Уршак, санаторий «Ассы», «Инзер», Айгир, Белорецк и Новоабзаково.

В обратный путь «Легенда Урала» отправится в этот же день и с теми же остановками в 14:16, прибытие в Уфу – в 19:36.

Для комфортного путешествия поездка будет осуществляться в комфортабельных рельсовых автобусах, оборудованных специальной секцией для лыж, системой беспроводного интернета и биотуалетами. Провоз горнолыжного инвентаря – бесплатный, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

