Западно-Сибирская железнодорожная компания подготовила четыре поезда для противоэрозионных работ во время паводка в Алтайском регионе.

2025-04-07 09:32
ЗСЖД создала 4 поезда для борьбы с размывом во время паводка в Алтайском крае, которые базируются на станциях Алтайская, Барнаул, Заринская и Укладочный.

Вагоны этих поездов заполнены щебнем, песком и бутовым камнем, а также оборудованы всем необходимым для устранения подтоплений. При необходимости эти поезда могут быстро отправиться на место проведения противопаводковых работ. Готовность оборудования была подтверждена специальными тренировками.

Кроме того, железнодорожники осмотрели земляное полотно и сооружения в регионе, чтобы определить места возможного подтопления. Все необходимые меры по подготовке к прохождению паводковых вод были выполнены для каждого из этих мест.

Для своевременного контроля над ситуацией был организован сбор гидрологической информации на водомерных постах, а также установлен круглосуточный контроль для оперативного обнаружения изменений в прохождении паводковых вод, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

