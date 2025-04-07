В первом триместре 2025 года, в Кузбассе, 3 тысячи автомобилистов были проинформированы о правилах безопасности на железнодорожных переездах.

09:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Более 3000 автомобилистов участвовали в мероприятиях, направленных на предотвращение аварий на железнодорожных переездах, которые организовали сотрудники Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области в первом квартале 2025 года.

В частности, вместе с работниками Госавтоинспекции было проведено 58 акций на переездах, в ходе которых водителям напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Были также приведены примеры нарушений с серьезными последствиями.

Кроме того, сотрудники железной дороги провели встречи с водителями 13 компаний региона и учащимися 26 автошкол.

В 2025 году в Кемеровской области на территории ЗСЖД произошло 1 ДТП с участием автомобильного и железнодорожного транспорта.

Западно-Сибирская железная дорога призывает автомобилистов быть внимательными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.