Студенты из Омска в партнерстве с работниками железной дороги разработали набор анимационных фильмов, посвященных правилам безопасности в области железнодорожного движения.

2025-04-07 09:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Под эгидой компании «Омск-пригород», студенты анимационного отделения Омского музыкально-педагогического колледжа разработали новые эпизоды образовательного мультсериала «Веселый гудок», посвященного безопасности на железнодорожных путях.

Показ видеоматериалов прошел в Выставочном центре железнодорожников Омска. Мультфильмы направлены на предотвращение зацепинга и граффити. Первыми оценить творчество студентов удалось младшим школьникам из одной из омских школ. Перед просмотром, сотрудники железной дороги и транспортной полиции напомнили детям о необходимости соблюдения правил при нахождении рядом с железнодорожными путями. Дети также приняли участие в мастер-классе и попробовали создать свои анимационные ролики о безопасности с помощью мобильного телефона.

Отметим, что первые эпизоды «Веселого гудка» начали показывать в прошлом году во время школьных каникул перед сеансами в 30 городских кинотеатрах Омской области, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

