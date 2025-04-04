Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Магистраль Горького провела инициативу "Безопасное движение к профессии" в образовательных учреждениях Кирова.

2025-04-04 15:55
Магистраль Горького провела инициативу
Сотрудники Горьковской железной дороги провели карьерное мероприятие "Безопасный путь в профессию" для студентов образовательных учреждений Кирова, где они представили различные железнодорожные профессии.

Примерно 200 учеников из школы № 54 приняли участие в этом мероприятии. Специалисты железной дороги рассказали им о таких профессиях, как проводник пассажирских вагонов, машинист локомотива, электромонтер контактной сети, связист, осмотрщик-ремонтник вагонов, эколог и другие.

Оксана Баталова, кинолог Кировского отряда Ведомственной охраны железнодорожного транспорта на ГЖД, рассказала учащимся о своей работе и продемонстрировала навыки защитно-караульной службы с помощью бельгийской овчарки по имени Вита. Они ежедневно занимаются охраной грузов, перевозимых по железной дороге, и задержанием нарушителей.

Руслан Вензерих, водитель служебной собаки Кировского линейного отдела МВД России на транспорте, продемонстрировал навыки своей собаки Лесси в обнаружении опасных веществ. Лесси участвует в проверке багажа пассажиров на вокзале Киров.

В конце мероприятия для школьников была организована викторина по правилам поведения на железной дороге. Ученики, которые правильно ответили на вопросы, получили сувениры с символикой ОАО "РЖД".

Горьковская железная дорога систематически проводит ряд мероприятий, направленных на развитие карьерного ориентирования и дополнительного образования. Это включает в себя регулярные встречи руководства магистрали со школьниками и студентами профильных учебных заведений, а также организацию тематических экскурсий и мероприятий для знакомства с профессиями, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

