За период с января по март 2025 года объем погрузки на Московской железнодорожной линии достиг 13,4 млн тонн.

15:33

За период с января по март 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 13,4 млн тонн грузов, что на 15% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего високосного года.

Среди перевезенных грузов были:

железная и марганцевая руда – 3,8 млн тонн (-5%);

нефть и нефтепродукты – 2,5 млн тонн (-22,9%);

химические и минеральные удобрения – 1,7 млн тонн (+15,3%);

металлолом – примерно 482 тыс. тонн (-5,7%);

промышленное сырье и формовочные материалы – 477 тыс. тонн (-6,2%);

зерно – около 390 тыс. тонн (-72%);

черные металлы – 392 тыс. тонн (-47,4%);

химикаты и сода – 384 тыс. тонн (-6,2%);

строительные материалы – 383,7 тыс. тонн (-1,7%);

цемент – 312,4 тыс. тонн (+13%).

Грузооборот за указанный период составил 21,6 млрд тарифных тонно-км (-12,8% по сравнению с январем – мартом 2024 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – более 27 млрд тонно-км (-12,7%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.