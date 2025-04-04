За период с января по март 2025 года объем погрузки на Московской железнодорожной линии достиг 13,4 млн тонн.
2025-04-0415:33
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
За период с января по март 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 13,4 млн тонн грузов, что на 15% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего високосного года.
Среди перевезенных грузов были:
железная и марганцевая руда – 3,8 млн тонн (-5%);
нефть и нефтепродукты – 2,5 млн тонн (-22,9%);
химические и минеральные удобрения – 1,7 млн тонн (+15,3%);
металлолом – примерно 482 тыс. тонн (-5,7%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 477 тыс. тонн (-6,2%);
зерно – около 390 тыс. тонн (-72%);
черные металлы – 392 тыс. тонн (-47,4%);
химикаты и сода – 384 тыс. тонн (-6,2%);
строительные материалы – 383,7 тыс. тонн (-1,7%);
цемент – 312,4 тыс. тонн (+13%).
Грузооборот за указанный период составил 21,6 млрд тарифных тонно-км (-12,8% по сравнению с январем – мартом 2024 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – более 27 млрд тонно-км (-12,7%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.