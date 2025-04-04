С января по март 2025 года, Сервисные центры на Куйбышевской линии привлекли 97 новых пользователей.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Сервисных центров ОАО «РЖД» на Куйбышевской железной дороге привлекли 97 новых заказчиков в области грузоперевозок за первый квартал 2025 года. Это позволило дополнительно перевезти 512,9 тыс. тонн грузов. В то же время, железнодорожники обработали свыше 385 входящих запросов, большая часть которых связана с организацией перевозок, предоставлением комплексного транспортно-логистического обслуживания, погрузкой и выгрузкой на терминально-складской инфраструктуре КбшЖД, а также транспортировкой мелких партий грузов.

Сегодня на Куйбышевской железной дороге более 1,3 тыс. клиентов оформляют перевозочные документы через автоматизированную систему (АС «ЭТРАН»). За первый квартал 2025 года к этой системе подключились 11 грузоотправителей и грузополучателей, работающих на территории обслуживания КбшЖД.

Более 1,8 тыс. пользователей железнодорожного транспорта используют сервис «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД». За период с января по март 2025 года к этому сервису подключился 81 новый клиент.

Сервисные центры ОАО «РЖД» в области грузоперевозок функционируют на Куйбышевской железной дороге с 2017 года. Это многофункциональные офисы, которые объединяют все ресурсы транспортно-логистических подразделений компании и работают по принципу «одного окна».

На Куйбышевской железной дороге функционируют 16 офисов по продаже услуг в городах Самара, Сызрань, Уфа, Салават, Белорецк, Пенза, Саранск, Ульяновск, Бугульма, поселке Круглое Поле и на станциях Безымянка, Жигулевское Море, Белинская, Альметьевская, Дёма, Черниковка, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.