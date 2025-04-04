С момента начала учебного периода, Горьковская железнодорожная линия осуществила транспортировку 9,4 тыс. учащихся на специальном поезде до Волгограда.

14:01

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках второго этапа межрегионального образовательного проекта «Уроки с путешествием», реализуемого совместно с правительством Нижегородской области, Горьковская железная дорога перевезла 9,4 тыс. учеников. В 2025 году проект посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«С начала учебного года наш образовательный поезд совершил 16 рейсов, а в апреле запланировано еще 7. Мы подготовили для детей состав из 17 новых вагонов, оснащенных всем необходимым для комфортного путешествия. До начала летних каникул поезд перевезет более 12 тыс. учеников», – заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

В рамках проекта ученики принимают участие в познавательных и обучающих занятиях. По прибытии в Волгоград их ожидает экскурсионная программа, включающая посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, музея-панорамы «Сталинградская битва» и Аллеи Героев.

Перед каждой отправкой поезда в рамках проекта «Уроки с путешествием», Горьковская железная дорога и АО «ФПК» организуют профориентационные мероприятия и экскурсии для участников. Они знакомят детей с железнодорожными традициями и профессиями, включая работу проводника пассажирского вагона.

Проект стартовал в ноябре 2023 года при поддержке губернатора Нижегородской области и начальника Горьковской железной дороги. Первым этапом культурно-образовательного путешествия в Волгоград стали почти 12 тыс. десятиклассников школ Нижнего Новгорода и области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.