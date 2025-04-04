Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С момента начала учебного периода, Горьковская железнодорожная линия осуществила транспортировку 9,4 тыс. учащихся на специальном поезде до Волгограда.

2025-04-04 14:01
С момента начала учебного периода, Горьковская железнодорожная линия осуществила транспортировку 9,4 тыс. учащихся на специальном поезде до Волгограда.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках второго этапа межрегионального образовательного проекта «Уроки с путешествием», реализуемого совместно с правительством Нижегородской области, Горьковская железная дорога перевезла 9,4 тыс. учеников. В 2025 году проект посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«С начала учебного года наш образовательный поезд совершил 16 рейсов, а в апреле запланировано еще 7. Мы подготовили для детей состав из 17 новых вагонов, оснащенных всем необходимым для комфортного путешествия. До начала летних каникул поезд перевезет более 12 тыс. учеников», – заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

В рамках проекта ученики принимают участие в познавательных и обучающих занятиях. По прибытии в Волгоград их ожидает экскурсионная программа, включающая посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, музея-панорамы «Сталинградская битва» и Аллеи Героев.

Перед каждой отправкой поезда в рамках проекта «Уроки с путешествием», Горьковская железная дорога и АО «ФПК» организуют профориентационные мероприятия и экскурсии для участников. Они знакомят детей с железнодорожными традициями и профессиями, включая работу проводника пассажирского вагона.

Проект стартовал в ноябре 2023 года при поддержке губернатора Нижегородской области и начальника Горьковской железной дороги. Первым этапом культурно-образовательного путешествия в Волгоград стали почти 12 тыс. десятиклассников школ Нижнего Новгорода и области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru