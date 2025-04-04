С 15 апреля 2025 года на Калининградской железнодорожной линии запланированы дополнительные "дачные" рейсы.
2025-04-0411:26
С 15-го апреля 2025 года на Калининградской железнодорожной линии вводятся дополнительные "дачные" поезда, которые будут отправляться с Южного вокзала в направлении Балтийска, Черняховска, Мамонова и Багратионовска.
По направлению к Балтийску:
введены 4 дополнительных пригородных поезда. Отправление с Южного вокзала в 08:10 и 13:05, возвращение из Балтийска в 09:51 и 16:20. Поезда будут работать до конца апреля по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздничным дням;
По направлению к Черняховску:
по вторникам, четвергам, субботам и праздничным дням будет работать пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 08:15, возвращение из Черняховска в Калининград в 13:05;
По направлению к Мамонову:
с 16-го апреля введены 2 пригородных поезда, которые будут работать по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Отправление с Южного вокзала в 10:25, возвращение из Мамонова в 16:20;
По направлению к Багратионовску:
также по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням запускаются 2 пригородных поезда. Отправление с Южного вокзала в 08:10, возвращение из Багратионовска в 18:35. Пригородный поезд № 6315, который работал по выходным дням со станции Багратионовск в 14:15, отменяется.
Все актуальные данные о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.
