Олег Белозеров вручил сотрудникам РЖД награды государственного и корпоративного уровня.

Олег Белозёров, исполняющий обязанности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», во время селекторного совещания вручил государственные и корпоративные награды.

По указу Владимира Путина, Президента Российской Федерации, за заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу были награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

Александр Сергеевич Жулидов – составитель поездов на железнодорожной станции Ершов Приволжской дирекции управления движением;

Георгий Федорович Соценко – монтер пути на Армавирской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

Виктор Владимирович Пучков – начальник участка производства на Красноярской дирекции связи;

Александр Владимирович Серебренников – слесарь-электрик в моторвагонном депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава;

знаком отличия «За наставничество»:

Юрий Евгеньевич Стройков – осмотрщик-ремонтник вагонов в эксплуатационном вагонном депо Пенза Куйбышевской дирекции инфраструктуры;

Алексей Николаевич Тесленко – старший электромеханик на Каменской дистанции сигнализации централизации и блокировки Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры.

Присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

Наталье Анатольевне Жуковой – начальнику Московского регионального общего центра обслуживания АО «Желдоручет».

Объявлена Благодарность Президента Российской Федерации:

Александр Николаевич Володин, заместитель начальника на Котельнической дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры;

Владимир Владимирович Желамский, начальник Калининградского района электроснабжения в рамках Калининградской дистанции электроснабжения;

Николай Владимирович Лисицкий, начальник Владивостокского участка пассажирских обустройств в Дальневосточной дирекции пассажирских обустройств;

Сергей Иванович Малявин, начальник железнодорожной станции Бузулук, которая находится под юрисдикцией Южно-Уральской дирекции управления движением;

Павел Юрьевич Шумков, начальник отдела в Екатеринбургском информационно-вычислительном центре.

За выдающиеся производственные результаты, по приказу генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова, следующие лица были награждены знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»: