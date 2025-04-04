Олег Белозеров вручил сотрудникам РЖД награды государственного и корпоративного уровня.
2025-04-0410:52
Олег Белозёров, исполняющий обязанности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», во время селекторного совещания вручил государственные и корпоративные награды.
По указу Владимира Путина, Президента Российской Федерации, за заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу были награждены:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
Александр Сергеевич Жулидов – составитель поездов на железнодорожной станции Ершов Приволжской дирекции управления движением;
Георгий Федорович Соценко – монтер пути на Армавирской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;
медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:
Виктор Владимирович Пучков – начальник участка производства на Красноярской дирекции связи;
Александр Владимирович Серебренников – слесарь-электрик в моторвагонном депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава;
знаком отличия «За наставничество»:
Юрий Евгеньевич Стройков – осмотрщик-ремонтник вагонов в эксплуатационном вагонном депо Пенза Куйбышевской дирекции инфраструктуры;
Алексей Николаевич Тесленко – старший электромеханик на Каменской дистанции сигнализации централизации и блокировки Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры.
Присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:
Наталье Анатольевне Жуковой – начальнику Московского регионального общего центра обслуживания АО «Желдоручет».
Объявлена Благодарность Президента Российской Федерации:
Александр Николаевич Володин, заместитель начальника на Котельнической дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры;
Владимир Владимирович Желамский, начальник Калининградского района электроснабжения в рамках Калининградской дистанции электроснабжения;
Николай Владимирович Лисицкий, начальник Владивостокского участка пассажирских обустройств в Дальневосточной дирекции пассажирских обустройств;
Сергей Иванович Малявин, начальник железнодорожной станции Бузулук, которая находится под юрисдикцией Южно-Уральской дирекции управления движением;
Павел Юрьевич Шумков, начальник отдела в Екатеринбургском информационно-вычислительном центре.
За выдающиеся производственные результаты, по приказу генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова, следующие лица были награждены знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:
Наталья Константиновна Виноградова, дежурный по переезду на Вологодской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры;
Любовь Георгиевна Кулешова, дежурный на железнодорожной станции Степь, которая находится под юрисдикцией Забайкальской дирекции управления движением;
Владимир Ильич Павлов, дежурный в эксплуатационном локомотивном депо Воронеж-Курский, подчиненном Юго-Восточной дирекции тяги;
Анатолий Вячеславович Трухин, ведущий специалист по охране труда на Мурманской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению.
