Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Свердловской железнодорожной линии в майские праздничные дни запланированы дополнительные рейсы поездов из Екатеринбурга и Перми до Москвы.

2025-04-04 10:28
На Свердловской железнодорожной линии в майские праздничные дни запланированы дополнительные рейсы поездов из Екатеринбурга и Перми до Москвы.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с увеличением спроса на железнодорожные перевозки во время майских праздников, на Свердловской железной дороге запланированы дополнительные дальнего следования. Поезда, которые будут организованы Уральским отделением АО «ФПК», будут следовать по наиболее востребованным маршрутам, соединяющим региональные центры с Москвой. Прибытие и отправление поездов будет осуществляться с Ярославского вокзала в Москве.

Поезд № 239 Екатеринбург – Москва отправится из Екатеринбурга 3 и 9 мая в 04:25 (время указано местное). Поезд № 240 Москва – Екатеринбург отправится из Москвы 30 апреля и 6 мая в 21:05. Поезд № 229 Пермь – Москва отправится из Перми 29 апреля и 5 мая в 11:21. Поезд № 230 Москва – Пермь отправится из Москвы 4 и 10 мая в 21:05.

Дополнительные поезда будут состоять из купейных и плацкартных вагонов. В вагонах предусмотрены места для маломобильных пассажиров, а также специальные багажные купе. Также доступна услуга перевозки домашних животных без присутствия хозяев. Билеты уже можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru