На Свердловской железнодорожной линии в майские праздничные дни запланированы дополнительные рейсы поездов из Екатеринбурга и Перми до Москвы.

10:28

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с увеличением спроса на железнодорожные перевозки во время майских праздников, на Свердловской железной дороге запланированы дополнительные дальнего следования. Поезда, которые будут организованы Уральским отделением АО «ФПК», будут следовать по наиболее востребованным маршрутам, соединяющим региональные центры с Москвой. Прибытие и отправление поездов будет осуществляться с Ярославского вокзала в Москве.

Поезд № 239 Екатеринбург – Москва отправится из Екатеринбурга 3 и 9 мая в 04:25 (время указано местное). Поезд № 240 Москва – Екатеринбург отправится из Москвы 30 апреля и 6 мая в 21:05. Поезд № 229 Пермь – Москва отправится из Перми 29 апреля и 5 мая в 11:21. Поезд № 230 Москва – Пермь отправится из Москвы 4 и 10 мая в 21:05.

Дополнительные поезда будут состоять из купейных и плацкартных вагонов. В вагонах предусмотрены места для маломобильных пассажиров, а также специальные багажные купе. Также доступна услуга перевозки домашних животных без присутствия хозяев. Билеты уже можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.