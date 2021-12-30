Туристический поезд «К Деду Морозу» в новогодние праздники свяжет Самару и Великий Устюг

10:38

Новогодний круизный поезд «Федеральной пассажирской компании» № 923/924 «К Деду Морозу» отправится из Самары 4 января, а вернется 8 января. Маршрут был создан для семей с детьми, которые в праздничные каникулы хотят посетить вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, а также «Заповедник сказок» – резиденцию Кикиморы Вятской – в Кирове.

Из Самары поезд отправится 4 января в 20:50 по местному времени и прибудет в Великий Устюг 6 января в 07:05. В обратном направлении поезд отправится 6 января в 20:40, 7 января путешественники приедут в Киров, а 8 января в 15:00 по местному времени вернутся в Самару.

Маршрут кругового туристического поезда предполагает короткие остановки в Сызрани (4 января), Саранске (5 января) и Нижнем Новгороде (5 января), где пассажиры смогут присоединиться к сказочному путешествию.

В составы поездов включены купейные и плацкартные вагоны, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и розетками для зарядки гаджетов. Купейные вагоны также оснащены доступом к Wi-Fi и мультимедийному порталу «Попутчик». Для пассажиров будет работать вагон-ресторан, в котором можно заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Оформить проездные документы можно на сайте ОАО «ЖД» и с помощью официального мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в кассах. При самостоятельной покупке билета необходимо задать маршрут следования «Самара – Самара Тур», «Сызрань-1 – Сызрань-1 Тур», «Саранск – Саранск Тур» или «Нижний Новгород – Нижний Новгород Тур».

Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или приобрести пакетные туры. Приобрести готовый туристический пакет, в который входит железнодорожная перевозка, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание, можно на сайте «ЖД Тур».