На Горьковской железнодорожной линии в Нижегородской области были введены дополнительные рейсы электропоездов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Дополнительные пригородные электропоезда на летний сезон по наиболее популярным маршрутам на Семеновском направлении в Нижегородской области были назначены в сотрудничестве с АО «ВВППК» и Горьковской железной дорогой.

С 19 апреля 2025 года в выходные дни запланировано 10 пар электричек по маршруту Нижний Новгород – Тарасиха, а также по 2 пары составов по маршрутам Нижний Новгород – Семенов и Нижний Новгород – Керженец.

Также стоит отметить, что с 1 по 30 апреля 2025 года на Горьковской магистрали работают 2 дополнительные вечерние электрички Нижний Новгород – Моховые Горы. Поезд № 6244 отправляется из столицы Приволжья в 21:32 и прибывает на станцию Моховые Горы в 22:12. В обратном направлении состав № 6245 отправляется в 23:07 и прибывает в Нижний Новгород в 23:49.

В дополнение, с 5 апреля на Арзамасском направлении в Нижегородской области в субботу и воскресенье назначены электрички по маршрутам Нижний Новгород – Просп. Гагарина, Просп. Гагарина – Суроватиха, Кустовая – Суроватиха.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.