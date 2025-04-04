Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по март 2025 года с железнодорожных станций и вокзалов Красноярска было отправлено более 1,5 миллиона пассажиров.

2025-04-04 09:07
С января по март 2025 года с платформ и станций Красноярской железнодорожной сети отправилось более 1,5 млн пассажиров. Это на 1,3% больше, чем в тот же период предыдущего года. Среди них 1 млн 144 тыс. человек воспользовались пригородными поездами (+2%), а 403,2 тыс. человек отправились поездами дальнего следования (-0,5%).

Общий пассажиропоток в первом квартале 2025 года составил 451,4 млн пассажиро-километров.

В марте текущего года с платформ и станций КрасЖД было отправлено 562,6 тыс. пассажиров (+2,8% по сравнению с мартом прошлого года). Из них 420,5 тыс. человек отправились в пригородном сообщении, а 142,1 тыс. человек - в дальнем следовании.

Пассажиропоток в марте 2025 года составил 160,6 млн пассажиро-километров, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

