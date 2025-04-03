Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Стартовали работы по возведению северного вестибюля и третьей платформы на станции МЦД-1 Москва-Сити

2025-04-03 17:45
Стартовали работы по возведению северного вестибюля и третьей платформы на станции МЦД-1 Москва-Сити
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На МЦД-1 Москва-Сити (ранее Тестовская) начались работы по созданию северного вестибюля и третьей новой платформы. Вестибюль будет занимать 1,6 тыс. кв. м, а размеры платформы составят 287 м в длину и 6 м в ширину. Северный вестибюль предоставит выход к Шмитовскому проезду и станции МЦК Шелепиха.

В данный момент строители занимаются бетонированием основания северного вестибюля, созданием выходов на платформы и установкой оснований третьей платформы, которая будет расположена вдоль 4-го пути. Одновременно на двух недавно построенных платформах производятся отделочные работы: укладка гранитного покрытия, установка навесов и инженерных систем. Основные монолитные работы по созданию южного вестибюля завершены, продолжается устройство выходов. Общая площадь южного вестибюля составит 2 тыс. кв. м. С западной стороны он будет иметь выход к станции МЦД-4, а также к Мукомольному проезду и большому жилому комплексу, с восточной – к Москва-Сити.

Для комфорта пассажиров, включая лиц с ограниченными возможностями, спуски с платформ в вестибюли и выходы на городскую территорию будут оснащены 14 эскалаторами и 8 лифтами. В вестибюлях будут расположены кассы и туалеты. Все 3 новые платформы – 2 береговые и 1 островная – будут оснащены навесами для защиты от дождя и снега, энергоэффективным освещением, статической и динамической навигацией.

Работы проводятся без прекращения движения поездов. Чтобы пассажиры могли использовать станцию во время реконструкции, были построены временные платформы и мост, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru