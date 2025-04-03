Стартовали работы по возведению северного вестибюля и третьей платформы на станции МЦД-1 Москва-Сити

17:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На МЦД-1 Москва-Сити (ранее Тестовская) начались работы по созданию северного вестибюля и третьей новой платформы. Вестибюль будет занимать 1,6 тыс. кв. м, а размеры платформы составят 287 м в длину и 6 м в ширину. Северный вестибюль предоставит выход к Шмитовскому проезду и станции МЦК Шелепиха.

В данный момент строители занимаются бетонированием основания северного вестибюля, созданием выходов на платформы и установкой оснований третьей платформы, которая будет расположена вдоль 4-го пути. Одновременно на двух недавно построенных платформах производятся отделочные работы: укладка гранитного покрытия, установка навесов и инженерных систем. Основные монолитные работы по созданию южного вестибюля завершены, продолжается устройство выходов. Общая площадь южного вестибюля составит 2 тыс. кв. м. С западной стороны он будет иметь выход к станции МЦД-4, а также к Мукомольному проезду и большому жилому комплексу, с восточной – к Москва-Сити.

Для комфорта пассажиров, включая лиц с ограниченными возможностями, спуски с платформ в вестибюли и выходы на городскую территорию будут оснащены 14 эскалаторами и 8 лифтами. В вестибюлях будут расположены кассы и туалеты. Все 3 новые платформы – 2 береговые и 1 островная – будут оснащены навесами для защиты от дождя и снега, энергоэффективным освещением, статической и динамической навигацией.

Работы проводятся без прекращения движения поездов. Чтобы пассажиры могли использовать станцию во время реконструкции, были построены временные платформы и мост, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.