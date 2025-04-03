"Поезд Победы" начал свое путешествие по железнодорожным путям Северного Кавказа со станции Махачкала.

«Поезд Победы» начал свой обычный праздничный маршрут по Северо-Кавказской железнодорожной линии со станции Махачкала 3 апреля 2025 года. Заместитель председателя правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов и заместитель начальника СКЖД по Махачкалинскому территориальному управлению Захар Адамов приветствовали ретро-поезд.

При прибытии поезда на станцию было организовано театрализованное шоу, подготовленное творческими коллективами Дворца культуры железнодорожников на станции Ростов-Главный и Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС).

В этом году концертная программа включает истории о героях Второй мировой войны, жителях Северного Кавказа, которые проявили смелость и отвагу и были награждены высшими государственными наградами. Программа также включает вокальные и танцевальные номера.

Исторический состав традиционно привлекает большое внимание посетителей. Его обычно ведут 2 паровоза времен Второй мировой войны. Один из них, локомотив серии Эр739-99, работал на фронтовой территории во время Сталинградской битвы и до сих пор имеет следы от пуль и снарядов на своей обшивке.

Второй паровоз ФД-20 был создан в 30-х годах прошлого столетия, но не работал на фронтовых дорогах во время войны. Он перевозил грузы по железным дорогам за Уралом, будучи тружеником тыла.

Паровозы и вагоны являются рабочими экспонатами из коллекции музея железнодорожной техники СКЖД. В состав ретро-поезда включены вагоны теплушки, вагон-салон и вагон-душ. На открытых платформах размещены машина «Полуторка» и военная техника.

После прибытия ретро-поезда на станцию, посетители могли осмотреть теплушки изнутри, подняться в кабины к машинистам и увидеть работающую паровую машину.

Отметим, что ретропоезд "Поезда Победы" впервые отправился в рейс в 2010 году. Ежегодно его маршрут подвергается изменениям, включая в себя как крупные, так и малые станции Северо-Кавказской железной дороги. С момента его первого рейса, поезд успел посетить десятки станций на главной линии, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.