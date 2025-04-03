Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по март 2025 года, Горьковская железнодорожная линия усилила отправку двойных грузовых составов в семь раз.

2025-04-03 15:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года на станциях Горьковской железной дороги было сформировано свыше 660 двойных грузовых поездов. Это в семь раз превышает количество за тот же период 2024 года.

Больше всего таких составов отправили со станций Балезино в Удмуртии (226), Лянгасово в Кировской области (182) и Зюрзя в Свердловской области (104).

«Увеличивая вес и длину грузовых поездов, мы повышаем эффективность перевозок. Это позволяет нам отправлять больше составов за меньшее время, оптимально используя пропускную способность магистрали», - отметил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Технология основана на соединении двух поездов. Движением объединенного поезда управляют два синхронно работающих электровоза, расположенных в начале и в середине состава.

Соединенные поезда состоят из 100 до 142 вагонов (для сравнения: в обычном грузовом поезде - в среднем около 70 вагонов). Общий вес состава превышает 10 тыс. тонн.

Также за первые три месяца 2025 года на ГЖД было отправлено около 3 тыс. поездов с увеличенной массой (более 6,3 тыс. тонн). Большинство таких составов сформированы на станциях Зюрзя, Балезино, Лянгасово и Нижний Новгород-Сортировочный, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

